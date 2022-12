3 exercices de renforcement avec une medecine ball

Besoin de quelques petits exercices faciles à réaliser chez vous pour muscler tout votre corps ? Helena Roosen, kinésithérapeute, propose trois exercices à faire à l’aide d’une médecine ball dans Le 6/8.

Le Russian Twist

Asseyez-vous sur le sol avec les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol ou soulevés du sol. Contractez vos abdominaux et asseyez-vous pour former un angle d’environ 45 degrés. Tenez le médecine ball à deux mains, directement devant vous. Contractez vos abdominaux, tournez lentement votre torse vers votre droite et ensuite faites de même vers votre gauche.

Squat levé

Tenez la médecine ball à hauteur de poitrine. Commencez par vous accroupir, puis lorsque vous revenez debout, appuyez simultanément sur la médecine ball.

Triceps extension

Tenez-vous debout en tenant le ballon directement au-dessus de votre tête dans les deux mains. En gardant vos coudes rentrés, pliez vos coudes pour abaisser le ballon derrière votre tête, puis contractez vos triceps pour inverser le mouvement et étendre vos coudes.