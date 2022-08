3 endroits naturels incontournables au cœur du Parc Naturel des Sources

Créé en 1995 à l’initiative d’un petit groupe de bénévoles, le Fagotin a petit à petit développé ses activités jusqu’à devenir un acteur incontournable de l’Éducation relative à l’Environnement dans l’Ardenne liégeoise.

Aujourd’hui, l’asbl est centre écopédagogique rural, bénéficiant des reconnaissances de centre de Jeunes (CRH), Centre Nature, Ferme d’animation et Tourisme social.

Un centre de rencontres et d’hébergement actif en

tourisme social.

​Le but de l’association est d’encourager son public, en particulier les jeunes, à devenir des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. Elle s’appuie pour ce faire sur les valeurs essentielles, mais non exhaustives de citoyenneté, durabilité, solidarité et bienveillance. Ces valeurs sont portées et partagées par le biais d’une Éducation relative à l’Environnement et au Développement durable.

Seul ou en famille, offrez-vous une expérience inoubliable en

autonomie ou accompagné(s) de nos animateurs chevronnés. Hébergement, activités,

stages… Vivez l’Ardenne !