3 départs en 4 mois : l'étrange démarrage de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges

Le 8 février dernier, la Belgique entière découvrait le nom de Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Le coach italo-allemand est jeune, 37 ans, possède un large panel de connaissances tactiques et a pour mission principale d’effectuer la transition entre la ‘génération dorée’ et la génération suivante. Il a sans doute déjà dû, en quatre mois à peine, se demander quelques fois ce qu’il faisait là ou quelle pièce se jouait sous ses yeux.

Comme le 22 mars. Tandis que la formation belge s’apprête à s’envoler pour la Suède afin de disputer sa toute première rencontre qualificative pour l’Euro, l’Union belge de football se sépare de Peter Bossaert, son CEO. Timing étrange puisque les Belges jouent à Stockholm le lendemain. "C'est un peu surprenant, je ne comprends pas trop. Je ne connais pas tous les détails. Je suis désolé et triste pour lui, c’était un plaisir de collaborer avec lui. C’est une bonne personne. Il était là depuis le début, il m’a aidé quand j’avais besoin", indiquera Tedesco lors de la conférence de presse à la veille du match.

Concentré sur ses objectifs et capable de faire passer les messages souhaités à son groupe, le sélectionneur des Diables parvient à réussir une belle entrée en matière : succès (0-3) face aux Suédois et victoire amicale (2-3) quelques jours plus tard en Allemagne. L’enthousiasme est au rendez-vous, la mayonnaise commence à prendre.

19 mai : l’Union belge acte cette fois le départ de Paul Van den Bulck, président de la RBFA depuis moins d’un an. Pour la stabilité, on repassera. Le renouveau devait apparaitre, c’est une nouvelle zone floue qui se présente à la place.