3 conseils pour réussir sa pâte à pizza, sans four à pizza

1. Première astuce : choisir correctement sa farine.

Il faut une excellente farine, riche en gluten. En Belgique, il faut opter pour de la T45. Le gluten, en contact avec l’eau, déliera ses protéines. Cela garantira la souplesse et l’élasticité de la pâte pour qu’elle ne se casse pas et qu’on puisse l’affiner.

Pour 400 gr de farine, il faut compter

3 à 6 gr de levure fraîche

20 à 22 cl d’eau minérale

6 gr de sel

2. La levée doit durer au moins 10h, jusqu’à 48h si la pâte est placée au frigo.

L’idéal est de la laisser monter à température ambiante sur une table en bois recouverte d’un plastique. Elle absorbera l’humidité de la pièce tout en ne séchant pas au-dessus.

Le travail se fait ensuite avec les mains, de nombreux tutoriels foisonnent sur le web.

3. La cuisson se réalise au four statique et sans ventilation pour ne pas faire sécher la pâte.

Sans four à pizza qui monte à plus de 400 degrés, comptez 10 à 15 minutes pour un four atteignant les 220, 10 minutes pour 250, 6 à 7 minutes s’il chauffe à 270.