3 conseils pour économiser sur le budget courses

Peu importe vos achats, alimentaires ou non, en ce moment, les prix s’emballent. Voici les astuces de Caroline Sury, journaliste à L’Écho, pour limiter la casse sans rogner sur la qualité.

Le premier conseil est de privilégier les marques de distributeurs, cela permet de faire des économies sur le budget courses. Depuis quelques mois, des commerçants comme Aldi et Delhaize ont réalisé des études qui montrent que de plus en plus de consommateurs achètent des produits des distributeurs mais en plus, la proportion du caddie en marques de distributeurs est de plus en plus importante. En comparant les prix d’un caddie de marque normale et d’un caddie de marque distributeur, on constate une différence de 45%. Dans la majorité des cas, la qualité est équivalente par contre, pour les produits blancs, la qualité est moindre et la différence de prix est de 66%. Et chez les hards discounteur comme Aldi ou Lidl la différence va jusque 64% sur le prix du caddie.

On en a beaucoup parlé la semaine dernière dans les médias, ça vaut la peine de passer la frontière pour aller faire ses courses en France mais pas pour tous les produits. Caroline Sury tient un tableau Excel avec les produits qu’elle achète régulièrement chez différents distributeurs. Cela lui permet d’avoir le prix au kilo des produits de base et de pouvoir les comparer avec les prix en France. Selon le tableau de Caroline Sury, les céréales, les produits laitiers et les sirops sont nettement moins chers en France. Par contre, les viandes, les fruits et les légumes sont plus abordables en Belgique.

Le dernier conseil de Caroline pour profiter des promotions 2+2 gratuits sans exploser son budget courses du mois, c’est de se verser de l’argent de son compte épargne pour acheter les gros volumes. Une fois à la maison vous divisez le prix total de votre 2+2 par 4 et vous indiquez le prix à l’unité sur chaque élément. Dès que vous utilisez ce produit, vous versez sur votre compte épargne le prix indiqué. Cela va vous permettre de profiter des grosses promotions sans dépasser votre budget.