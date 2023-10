3 conducteurs wallons sur 4 reconnaissent rouler trop vite : le constat interpellant de l'AWSR

"Le temps passe trop vite !", une phrase qui pourrait se traduire par une course pour le rattraper et qui dit course, dit excès de vitesse ! En effet, en Wallonie, 3 automobilistes sur 4 (73%) reconnaissent dépasser les limitations explique l'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) dans son dernier communiqué.



Si le gain de temps est minime, à peine le temps d’une phase de feu rouge, la prise de risque, elle, est bien réelle. Sur la route se côtoient des usagers aux vulnérabilités diverses dont la sécurité doit être assurée ; c’est notamment dans ce but que des limitations de vitesse ont été fixées.



Lors d’un accident avec une voiture, un piéton a 98% de chance de survie à 30 km/h, 90% à 50 km/h et seulement 60% à 70 km/h. Au-delà de 80 km/h, ses chances de survivre à l’accident seront pratiquement nulles. Un accident sur trois est dû à un excès de vitesse et chaque année en Wallonie, en moyenne 74 personnes décèdent sur nos routes dans ces conditions.