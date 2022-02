3 chouettes idées de cadeaux pour la Saint-Valentin

Si vous habitez à Bruxelles ou si vous passez par cette en ville le vendredi 11 et le samedi 12 février ; vous aurez l’opportunité de faire un tour au magasin éphémère de la marque de Mathilde Cabanas. Créatrice et illustratrice française, elle a fait de l’amour et des bisous sa marque de fabrique. Elle les décline de différentes manières sur plusieurs types de supports : des pulls, sweat-shirt, parapluie…

Après avoir conquis la France, elle s’installera pendant 2 jours de 10 heures à 19 heures au "Coucou Shop" : Place du Châtelain 23, 1050 Ixelles. Profitez-en pour aller acheter des cadeaux qui sortent de l’ordinaire pour votre bien aimé(e).