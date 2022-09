3 choses à savoir sur Les Goonies : le film de Steven Spielberg qui a inspiré Stranger Things

Sorti en même temps que le film, le single de Cindy Lauper The Goonies "R" Good Enough est devenu presque aussi culte que le film. Pourtant, des bruits de couloirs affirment que bien des années plus tard, la chanteuse se serait confiée, expliquant avoir longtemps détesté cette chanson. Rumeurs ou pas ? Ce qui est sûr c’est que la chanson n’apparaît sur aucun album de Cindy Lauper. Pourtant, aux USA le single s’est vendu à près de 2 millions d’exemplaires dans le monde et a été disque de platine.