3 choses à savoir sur le saut à la perche

Warmerdam sautait avec une perche en bambou, ceux qui l’ont dépassé avec des perches en aluminium qui étaient plus légères. Par la suite, la technologie s’est développée en laissant cours à l’arrivée de nouveaux matériaux permettant aux sportifs d’être plus performant en montant plus haut. Parmi eux on retrouve : les fibres de verre et les fibres de carbone qui permettaient de s’élever toujours plus dans les airs.