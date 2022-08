3 choses à savoir sur "La Nonne", le préquel de "The Conjuring"

Avant même la sortie du premier film, James Wan, producteur et scénariste, l’annonçait : "Si La Nonne est un succès, je sais déjà potentiellement vers où La Nonne 2 irait et comment tout ça s’intégrerait dans l’histoire de Lorraine que nous avons installée dans les deux films The Conjuring et qui permettra de "boucler la boucle"".

Lors de sa sortie dans les salles en 2018, La Nonne est le film le moins bien côté de toute la saga. Pourtant, il dépasse tous ses prédécesseurs au box-office… de quoi donc lui assurer une suite !

Le tournage a commencé en avril 2022 et on peut déjà t’annoncer une date de sortie : septembre 2023 aux États-Unis, donc quelques mois plus tard chez nous. Et pour les vrais fans de l’univers de The Conjuring, on glisse une petite exclu ici : il paraît que des tournages auraient lieu en France à partir du 5 septembre…