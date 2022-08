3 choses à savoir absolument sur la série Prodigal Son

Vous êtes passionné.e.s par le profilage criminel ? Depuis votre canapé, vous ne pouvez vous empêcher d'analyser la personnalité et les moindres faits et gestes des serial killers (#teaminspecteurgadget)? "Prodigal Son" est faite pour vous ! Avec son héros, "Prodigal Son" a des airs du "Mentalist". Malcolm Bright is the new Patrick Jane : un profiler de talent mais un peu snob (et aussi attachant). Néanmoins, il ne manque pas d'humour et arrive toujours à s'extirper des situations les plus malaisantes (à la Rick Castle). Certes, la série n'a pas la prétention de révolutionner le genre du profilage (très populaire aux USA à travers des séries et films à succès) mais son scénario ainsi que son ambiance changent des séries quelque peu anxiogènes à la "Esprits Criminels."