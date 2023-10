3 bonnes raisons de revoir Harry Potter et l’Ordre du Phénix

C’est le retour de l’ennemi juré : Voldemort. Si depuis Harry Potter et la coupe de feu, Voldemort se fait plus discret, c’est pour mieux revenir. Il prépare sa résistance et sa vengeance. Les prémisses d’un monde en guerre planent sur Poudlard ainsi que le retour de la lutte entre Harry et Voldemort.

Pourtant, si le sorcier a des soucis à se faire, "celui dont on ne doit pas prononcer le nom" n’est pas la plus grosse tourmente d’Harry Potter. Il doit également faire face à une autre ennemie de taille : Dolorès Ombrage alias la redoutable professeure de Défense contre les forces du mal.

Le 5e volet de la saga Harry Potter prend un virage à 360 degrés, bien loin des débuts de la saga pour enfants.