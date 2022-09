3 balades Grandeur Nature au Pays des Collines

1. Circuit des plantes médicinales

Camomille, angélique, sureau, pissenlit… autant de plantes qui bordent ce circuit et nous rappellent combien Flobecq était réputée pour la culture des " simples " dès le XVIe siècle et ce jusqu’en 1950. La balade vous emmène à la rencontre de Jean-François Massart, artiste qui a parsemé le parcours de sculptures originales qui vous racontent les propriétés curatives des plantes médicinales et les techniques des herboristes. Après la balade, délassez-vous dans les jardins, sur la terrasse ou au restaurant de la Maison des plantes médicinales.

2. Le Sentier de l’étrange

Il se passe de bien étranges choses dans ce village du beau Pays des Collines. L’insolite apparaît à chaque coin de rue, dans les bosquets ou encore l’orée d’un bois invitant le promeneur à une agréable balade de 5,7 km.

3. Le sentier de l’Amour

Niché au pied des collines, dans un vaste écrin de verdure et de tranquilité, ce circuit symbolise l’Amour et, à travers lui, le plaisir et le bonheur d’être ensemble.

"Les amants de Magritte", "Les tourtereaux", "Narcisse"… une dizaine d’oeuvres originales, créées autour de la thématique de l’Amour, agrémentent la balade et créent autant de rapprochements possibles qu’il y a d’oeuvres. Prenez le temps de vous arrêter quelques instants et remettez l’amour à sa juste place.