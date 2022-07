3 astuces qui vont changer votre façon de faire votre lessive

Les lessives, on le sait, c’est rarement une partie de plaisir. Et s’il vous est déjà arrivé lorsque vous lavez vos vêtements d’avoir des cheveux ou des poils de vos animaux de compagnie qui restent attachés aux vêtements, c’est pire que mieux. Ivan a des astuces pour vous et les dévoile dans le 8/9 continue.

Pour ceux qui ont des animaux de compagnie, la première astuce consiste à mettre une éponge de vaisselle neuve dans le tambour où se trouve votre linge. Grâce la partie verte qui est plutôt abrasive, des petites boules vont se former plutôt que de s’accrocher à vos vêtements.

Pour garder vos vêtements de couleur noire d’origine, déposez deux tasses de café dans la machine. Vous garderez ainsi les couleurs noires, une technique très souvent utilisée car dans la mare de café il y a des éléments qui font garder les couleurs.

Pour les amateurs de vins : on connaît tous la petite tache de vin rouge qui se laisse glisser sur votre vêtement. La solution : utiliser du vinaigre blanc. Le principe est simple, appliquez le vinaigre sur la tache et laissez reposer un moment. Passez le linge à la machine avec un détergent traditionnel et la tache devrait disparaître.

Retrouvez plus de chroniques et d’invités dans Le 8/9 et Le 8/9 continue tout l’été de 8 heures à 11 heures sur VivaCité et La Une.