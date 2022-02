3 astuces pour garder une maison saine

Veiller à l’humidité

L’humidité est à la base de la formation de moisissures dans la maison. Elle peut être causée par plusieurs choses : le linge, la cuisine, la salle de bains ou même juste la respiration. D’ailleurs, plus il y a de personnes dans une maison, plus cela crée d’humidité ; une famille de 4 personnes produit au moins 5 litres par jour par exemple.

Grâce à des appareils en vente sur le marché, on a la possibilité de mesurer l’humidité d’une maison. Si votre appareil indique entre 40 et 60, c’est que le niveau est bon et au-dessus, il y en a trop.

Notez bien, qu’en dessous de 40 ce n’est pas bon non plus car l’air trop sec a tendance à fragiliser les muqueuses, ce qui les rend plus sensible à des maladies.