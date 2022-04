3 astuces pour avoir une meilleure haleine

L’halitose est une maladie buccale déclenchée par des bactéries vivant sans oxygène. Elles prolifèrent sur les dents, les gencives et la langue et libèrent des composés volatils sulfurés qui donnent cette odeur peu agréable.

Le problème de la mauvaise haleine provient donc dans la plupart des cas, de la bouche. Mais les amygdales ou les poumons peuvent parfois jouer un rôle.

Si au réveil, vous ressentez la mauvaise haleine que dégage votre bouche. Cela ne signifie cependant pas pour autant que vous souffrez d’halitose. Ce phénomène est totalement naturel : l’organisme fabrique moins de salive lors des phases de sommeil, et par conséquent, la bouche s’assèche, favorisant l’apparition des mêmes bactéries responsables de l’halitose. Il suffit de boire un verre d’eau et de se brosser correctement les dents pour retrouver une bonne haleine.

Si votre haleine semble toujours désagréable après ce petit soin nécessaire du matin, prêtez alors attention à votre hygiène dentaire : vérifiez vos gencives et n’hésitez pas à consulter votre dentiste pour identifier la source de la mauvaise haleine et connaître le produit le plus adéquat à utiliser.