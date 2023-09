3 artistes émergentes à ajouter à vos playlists Afrosoul

Elles ont sans nul doute trois voix qui marqueront vos esprits. Ces jeunes artistes nigérianes toutes âgées d’une vingtaine d’années sont à l’aube de leur carrière. Et bien qu’elles évoluent dans trois univers musicaux totalement différents, chacune s’identifie à l’afrofusion lorsqu’il est question de définir sa musicalité. Une sauce d’afrofusion tellement saupoudrée de soul et de RnB qu’on aurait même envie de parler d’"Afrosoul".

Afrobeats, Dancehall, Afropop, Soul, Dance et RnB… Que leurs inspirations principales soient Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj ou encore Brenda Fassie et Burna Boy… Quelle que soit la couleur que prend leur interprétation de l’Afrosoul, ces chanteuses remplissent le contrat de ce que l’on attend d’une artiste de cette trempe : du coffre, des textes et de l’émotion. Fave, Kold AF et Lifesize Teddy sont les trois noms à retenir si vous êtes des amateurs ou des amatrices de sonorités afro à la recherche de nouveaux timbres de voix soulful.

Fave : la soul dans l’écriture, la pop pour objectif

Tout commence pour Fave en juillet 2019 lorsqu’elle sort “M.O.M.M.S.”, son tout premier single très bien accueilli par le public. L’étudiante en droit âgée de 19 ans prend alors conscience de l’impact et de la force des réseaux sociaux et décide de s’en servir pour continuer à faire connaître son talent. En 2020, en plein début de confinement, cette auteure-compositrice-interprète lance une série de freestyles, sous forme de mini-vidéos d’une durée d’une minute, qu’elle poste sur Twitter. Très vite, ce sont ses rythmes groovy, sa voix sensuelle, hypnotique et harmonieuse qui vont plaire. Son approche poétique, son écriture mettant en musique une certaine vulnérabilité ainsi que des paroles dans lesquelles Fave se met à nu vont retenir l’attention d’un public de plus en plus croissant.