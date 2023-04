3 artistes à ne surtout pas louper au Hangar Festival

La légende raconte qu’il se fait appeler Old Marco du côté du Dekmantel tellement il compte de sessions Boiler Room au célèbre festival néerlandais. Celle de l’année dernière fait sans doute partie de ses plus iconiques et continue de perpétuer sa renommée en tant que sélecteur de génie. Il y teasait notamment sa dernière track, What You Say, retravaillant le morceau Hide and Seek d’Imogen Heap. Un banger qu’on n’a pas fini d’entendre dans tous les clubs et festivals cette année, à commencer par le Hangar Festival ce samedi 29 avril.