3 albums en un mois : la nouvelle annonce folle de King Gizzard & The Lizard Wizard

Il y a 5 ans déjà, le groupe avait faisait le pari fou de sortir 5 albums en 2017. Un pari réussi sur le fil pour une année millésime qui marquera la carrière du groupe avec la sortie de 5 albums concepts : le premier volume des aventures microtonales "Flying Microtonal Banana", l’odyssée fantastique narrative "Murder of the Univers", la collaboration Jazzy avec Mild High Club, "Sketches of Brunswick East", leur magnum opus "Polygondwanaland" et que "Gumboot Soup", petit dernier sorti juste à temps pour boucler l’année, le 31 décembre 2017.

Cette année, King Gizzard remet donc le couvert. Après le double album, "Omnium Gatherum", et le mystérieux "Made in Timeland", uniquement écoutable dans sa version vinyle, on a hâte de voir ce que ces 3 nouveaux albums nous réservent. Réponse en octobre...