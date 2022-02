3.500 arbres plantés en un jour à Crisnée

C’est une petite forêt qui vient d’être plantée ce dimanche 13 février dans un champ de Crisnée. 3.500 arbres d’essences locales s’étalent à présent sur une ancienne parcelle agricole. 300 bénévoles de la région ont mis la main à la pâte en famille et sous le soleil. C’est la troisième opération "Forest in one day" organisée cette année en Belgique par le Jane Goodall Institute (JGI) Belgium en partenariat avec Luminus.

A Crisnée, une parcelle communale jouxtant la rue du Château d’eau vient d’être transformée en une forêt de 3.500 arbres et arbustes diversifiés (majoritairement feuillus). "L’aménagement de ce site s’inscrit dans une démarche de reconversion d’une parcelle communale qui abandonne son affection agricole pour être transformée en une nouvelle forêt", explique Pierre Hermans, fondateur de Sylva Nova. "Nous avons volontairement dessiné en son centre une drève qui permettra aux habitants de la commune de s’y promener, d’observer son évolution et très certainement de s’y voir s’y installer une biodiversité encouragée".

En 2019, Luminus et le Jane Goodall Institute ont conclu un partenariat de 3 ans visant à planter 36.000 arbres dans 3 lieux différents en Belgique.