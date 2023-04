3,445 millions en quatre ans : les dépenses faramineuses d'une école bruxelloise pour l'informatique

Là où l'affaire devient embarrassante, c'est que toutes ces dépenses se sont effectuées en l'absence de tout marché public digne de ce nom. Le rapport d'audit pointe ainsi le "non-respect des règles légales en matière de marchés publics : les marchés sont dans leur grande majorité inférieurs à 30.000€ (infraction de " saucissonnage "), ne font pas systématiquement l’objet d’une mise en concurrence de trois fournisseurs" (...)

"Non-conformité des pièces justificatives des marchés publics : absence d’offre de fournisseurs consultés ou sélectionnés, différences constatées entre le montant de l’offre et le montant de la facture, bons de commande non signés sciemment par le comptable, factures peu explicites, etc."

Et enfin : "Difficulté de réconcilier l’inventaire physique avec l’inventaire Logicompta : une réconciliation n’a pas été possible dans son entièreté entre l’inventaire provenant d’une part de Logicompta et l’inventaire permanent (en Excel) et d’autre part les installations et matériels effectivement présents dans les locaux."

En clair : il n'est pas certain que tout ce qui a été commandé et payé ait effectivement été livré à l'école. Pour parfaire le tableau, l'audit relève aussi que lorsqu'il y a mise en concurrence de plusieurs fournisseurs, il s'agit à chaque fois des trois entreprises de l'ex-élève de l'athénée. Ca s'appelle gagner à tous les coups.