3.1 millions d'euros pour le "Province Naimette Arena" : Nafissatou Thiam se réjouit de tester la piste rénovée

"C’est toujours sympa d’être en compétition dans sa propre ville, devant son propre public, confie Nafissatou Thiam. C’est toujours un meeting de qualité et puis c’est pratique pour moi car ce n’est pas loin de chez moi. Au niveau de la préparation, c’est donc une compétition qui est parfaite. Je pense que c’est pour ça aussi que je reviens chaque année".

C’est un stade cosmopolite. Il est pour tout le monde quoi.

Roger Lespagnard, l'entraineur de Nafissatou Thiam, est ravi de l'arrivée de ce nouveau revêtement. Pour lui, c'est essentiel au développement des athlètes locaux. "Je crois que ce que nous avons là aujourd’hui est extrêmement important pour les athlètes, pour les entraineurs et, je crois, également, pour toutes les personnes qui viennent ici souvent pendant la journée. C’est un stade cosmopolite. Il est pour tout le monde quoi, et surtout pour les sportifs et sportives de haut niveau".