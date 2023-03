3.000 suspects identifiés en deux ans après le décryptage de SKY ECC

Le décodage d’un milliard de messages cryptés provenant du réseau de cryptophones criminel SKY ECC a permis, en deux ans, de lancer 526 affaires et d’identifier près de 3.000 suspects, annoncent jeudi dans un communiqué les ministres de la Justice, Vincent Van Quickenborne, et de l’Intérieur, Annelies Verlinden. En outre, des peines ont déjà été prononcées dans 344 affaires individuelles, représentant 1.125 années d’emprisonnement.

Il y a deux ans, jour pour jour, la police et le parquet menaient la plus grande action judiciaire et policière de l’histoire de la Belgique, dans la foulée du décodage de messages cryptés provenant du réseau de cryptophones criminel SKY ECC. Ce décodage a véritablement changé la donne puisque pour la première fois, les enquêteurs ont pu avoir une vue sur l’ensemble des réseaux criminels et toutes leurs ramifications. Il est rapidement apparu qu’il existait jusque dans le monde judiciaire des personnes corrompues par le crime organisé.