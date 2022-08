2e procès R.Kelly : le témoignage tétanisant de sa filleule

Déjà condamné à 30 ans de prison lors de son premier procès à New York, R. Kelly devrait voir sa peine fortement s’alourdir. En effet, actuellement en procès à Chicago, le chanteur de R&B fait encore l’objet de graves accusations, notamment de sa filleule.

Âgée de 37 ans aujourd’hui, Jane (pseudonyme) a témoigné contre R. Kelly, son parrain. Alors qu’elle se tenait à la barre, elle a expliqué les violences sexuelles dont elle a été victime lorsqu’elle était âgée de 14 ans. Le média américain qui relaie le procès, Chicago Tribune, rapporte que R. Kelly se serait filmé lorsqu’il avait des rapports oraux avec sa filleule, à qui il a servi du champagne juste avant de lui uriner dessus et de lui demander de répéter que ses parties génitales "avaient 14 ans".

Jane, en larmes, a également évoqué les fois où l’interprète de "I Believe I Can Fly" lui a donné de l’argent avant de la contraindre à avoir des rapports avec lui et a affirmé que des vidéos le prouvent. Lorsque le procureur lui a demandé pourquoi la star l’avait rémunérée, elle a rétorqué ceci : "Parce que si quelqu’un voyait la vidéo ou si elle était publiée pour une raison quelconque, il dirait que j’étais une prostituée."

Le témoignage de Jane ainsi que ceux des autres femmes qui doivent encore passer à la barre devrait rendre la tâche de la défense encore plus difficile. Le média 20 Minutes rapporte aussi que les jurés ont accès à des vidéos où la star de R&B a des rapports avec des mineures. Déjà condamné à 30 ans de prison et âgé de 55 ans, R. Kelly devrait certainement, à l’issue de ce procès, avoir la garantie de finir ses jours derrière les barreaux.