2e à Séoul, Stoffel Vandoorne est champion du monde de Formule E !

Stoffel Vandoorne est champion du monde de Formule E ! En très bonne posture avant l’ultime course de la saison à Séoul, le Belge a tenu son rang en finissant à une belle 2e place, loin devant Mitch Evans (7e) son ultime concurrent dans la course au titre.

Une 2e place et un titre de champion du monde qui viennent récompenser une saison ultra solide du Belge. Parce que même s’il n’a remporté qu’une seule course, à Monaco en début de saison, Vandoorne sera toujours parvenu à éviter les abandons pour se placer dans les points (15 courses sur 16 dans les points, 8 podiums) pour grappiller de précieuses unités et s’envoler au classement général.

A Seoul, pour le dernier rendez-vous de la saison, il ne fallait donc “plus que” conclure. Facile sur papier au vu de son avantage (21 points d’avance) mais toujours périlleux au vu des courses, parfois imprévisibles, en Formule E. La preuve avec cette toute dernière manche, à nouveau parsemée d’embûches et émaillée par des carambolages, crashes et autres sorties de route (Lotterer, Wehrlein, De Vries) et finalement remportée par Edoardo Mortara.

Heureusement, le Belge est passé entre les gouttes pour rallier l’arrivée sans trop d’encombre et valider son tout premier titre de champion du monde. Ce triomphe, c’est donc celui de la régularité et de la maturité pour un Vandoorne, qui atteint, enfin, le titre suprême.