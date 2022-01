298 millions d’euros perdus sur ses 3 plus gros transferts : l’incroyable gestion financière du FC Barcelone !

Mais quand le mythique Barça touchera-t-il vraiment le fond ? L’actuelle (et énième…) saga Ousmane Dembélé illustre de manière magistrale la faillite totale de gestion d’un des plus grands clubs du monde. Si l’on considère les trois plus gros transferts de son Histoire, le club catalan a perdu… près de 300 millions entre l’achat et la revente. Ou comment le feuilleton Neymar de 2017 a totalement fait dérailler un club de légende… à commencer par ses dirigeants.

L’été 2017, le FC Barcelone vend Neymar au PSG pour 222 millions d’euros : encore aujourd’hui (et pour très longtemps) la plus grosse transaction de la Planète Foot. Aveuglé par cette somme dantesque, obsédé de satisfaire les supporters par des recrues de renom, le Président Josep Maria Bartomeu fait entrer les Cules dans la folie du foot à paillettes : le Barça claque 140 millions d’euros pour Ousmane Dembele (Borussia Dortmund), avant de dépenser 135 supplémentaires pour faire venir Philippe Coutinho de Liverpool. Deux ans plus tard, le patron catalan débourse 120 millions d’euros pour happer Antoine Griezmann de l’Atletico Madrid. Ils sont les trois plus gros transferts entrants de l’Histoire du Barça.