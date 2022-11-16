Страйк на бельгійській залізниці 29, 30 листопада та 1 грудня |Grève sur le rail belge les 29, 30 novembre et 1er décembre

Автономна профспілка машиністів поїздів (SACT) оголосила про 48-годинний страйк у середу, 30 листопада, і четвер, 1 грудня. Перед цим спільний фронт анонсував ймовірний страйк на залізниці 29 листопада.

Акція, яка стосується лише машиністів, має розпочатися 30 листопада о 3:00 і завершитися 2 грудня тоді ж.

SACT виправдовує цей підхід "погіршеними" умовами праці, посилаючись, зокрема, на підвищення продуктивності, відмову у відпустці, "надмірну" втому, яка зростає дедалі більше. Спілка також зазначає, що перше півріччя 2022 року ознаменувалося зростанням перевищення сигналу на 83%, що вважає "неприпустимим". Відповідно до цього ASBL, безпека є "порушеною". Нарешті, профспілкова організація посилається на список вимог, підписаних понад 1700 машиністами, на підставі яких вона оскаржила керівництво SNCB і трьох основних профспілкових організацій.

Повідомлення поширюється на всіх машиністів поїздів і маневрових машиністів у всіх депо, уточнює профспілка.