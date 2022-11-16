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Страйк на бельгійській залізниці 29, 30 листопада та 1 грудня |Grève sur le rail belge les 29, 30 novembre et 1er décembre

© Getty Images

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Belga

Автономна профспілка машиністів поїздів (SACT) оголосила про 48-годинний страйк у середу, 30 листопада, і четвер, 1 грудня. Перед цим спільний фронт анонсував ймовірний страйк на залізниці 29 листопада.

Акція, яка стосується лише машиністів, має розпочатися 30 листопада о 3:00 і завершитися 2 грудня тоді ж.

SACT виправдовує цей підхід "погіршеними" умовами праці, посилаючись, зокрема, на підвищення продуктивності, відмову у відпустці, "надмірну" втому, яка зростає дедалі більше. Спілка також зазначає, що перше півріччя 2022 року ознаменувалося зростанням перевищення сигналу на 83%, що вважає "неприпустимим". Відповідно до цього ASBL, безпека є "порушеною". Нарешті, профспілкова організація посилається на список вимог, підписаних понад 1700 машиністами, на підставі яких вона оскаржила керівництво SNCB і трьох основних профспілкових організацій.

Повідомлення поширюється на всіх машиністів поїздів і маневрових машиністів у всіх депо, уточнює профспілка.

 

Grève sur le rail belge les 29, 30 novembre et 1er décembre

Le Syndicat autonome des conducteurs de train (SACT) a déposé un préavis de grève de 48 heures pour les journées des mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre. Avant cela, le front commun syndical avait annoncé une probable grève sur le rail le 29 novembre.

L'action, qui ne concerne que les conducteurs de train, devrait débuter le 30 novembre à 3h00 pour se terminer le 2 décembre à la même heure.

Le SACT justifie la démarche par des conditions de travail "dégradées", citant notamment la hausse de productivité, des congés refusés, une fatigue "excessive" qui augmente de plus en plus. Le syndicat relève également que le premier semestre 2022 a été marqué par une augmentation de 83% des dépassements de signaux, ce qu'il estime "inadmissible". Selon cette ASBL, la sécurité est dès lors "compromise".  Enfin, l'organisation syndicale évoque un cahier revendicatif signé par plus de 1.700 conducteurs de train, sur base duquel elle a interpellé la direction de la SNCB et les trois organisations syndicales principales.

Le préavis couvre tous les conducteurs de train et conducteurs de manoeuvre, dans tous les dépôts précise le syndicat.


 
 

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