29 червня о 16:30 відбудеться захід в Ukrainian Civil Society Hub | Ce 29 juin à 16h30 au Centre de la société civile ukrainienne

Наразі проводиться багато заходів з питання підтримки та допомоги українцям, ми намагаємось анонсувати про всі заходи.

29 червня о 16:30 відбудеться захід в Ukrainian Civil Society Hub (Brussels). Захід організовує Євродепутатка Катаріна Рінзема з Renew Europe для української громади в Бельгії.

Метою заходу є обговорення перспективи для України та допомоги українцям які вимушено покинули свої домівки інтегруватись в українську громаду після дискусії.

Після обговорення головних питань, відбудеться концерт української музики від виконавців-українців.

Після концерту буде невеликий фуршет з їжею та напоями для продовження знайомства.

Вхід вільний для всіх охочих Під час проведення заходу збір коштів проводитись не буде.

De nombreux événements sont actuellement organisés pour soutenir et aider les Ukrainiens, en voici un autre.

L'événement aura lieu ce 29 juin à 16h30 au Centre de la société civile ukrainienne (Bruxelles, quartier européen). L'événement est organisé par la députée européenne Renew Europe Katarina Rinzema pour la communauté ukrainienne en Belgique.

Le but de l'événement est de discuter des perspectives de l'Ukraine et d'aider les Ukrainiens qui ont été forcés de quitter leur foyer à s'intégrer dans la communauté ukrainienne après la discussion.

Après avoir discuté des principaux problèmes, un concert de musique ukrainienne par des artistes ukrainiens aura lieu.

Après le concert, il y aura un petit buffet avec de la nourriture et des boissons pour continuer à faire connaissance.

L'entrée est gratuite pour tous, il n'y aura pas de collecte de fonds pendant l'événement.