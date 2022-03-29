29 березня новини цього дня в Бельгії

"Класи занадто великі, заробітна плата занадто мала..!"

У Монсі демонстрували вчителі з усієї країни, бо їм набридло. Вони мають занадто багато адміністративної роботи в школах, ба більше вчітелі страждають від нестачі кадрів. Учні вже не навчаються в хороших умовах, кажуть викладачі. Тож вони вимагають додаткових ресурсів.



Війна в Україні ризикує зробити діри на полицях магазинів... Борошно, крупи, олії, упаковка... Ціни на сировину ростуть... Наразі, кожне третє підприємство думає про скорочення виробництва.



Червоні дияволи, збірна Бельгії з футболу, мають низку товариських матчів: після Ірландії Буркіна-Фасо! Навіщо організовувати ці зустрічі без ставок? Тому що бельгійці вже пройшли кваліфікацію на наступний чемпіонат світу з футболу в Катарі! Якщо ви любите футбол, то знаєте: жеребкування групового етапу чемпіонату світу відбудеться вже цієї п’ятниці.

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début du conflit. Nous leur donnons dans cet article quelques informations sur l'actualité du jour.