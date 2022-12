286e jour de guerre en Ukraine – Direct – Zelensky fait appel à la résilience du peuple ukrainien à l’approche de l’hiver

Le président Volodymyr Zelensky a appelé à la persévérance et à la résilience du peuple ukrainien à l’approche de l’hiver, dimanche soir, dans son allocution vidéo quotidienne.

"L’ennemi espère pouvoir utiliser l’hiver contre nous, faire du froid et des difficultés hivernales une composante de sa terreur", a-t-il déclaré. Endurer cet hiver, a-t-il dit, revient à tout endurer. Pour survivre à l’hiver, nous devons être plus résilients et plus unis que jamais", a conclu le président ukrainien.

Ce lundi, deux mesures majeures à l’égard de la Russie entreront en vigueur : d’une part, l’embargo sur le pétrole russe et, d’autre part, le plafonnement du prix du baril de pétrole russe.

La Russie poursuit sa campagne pour s'emparer de Bakhmut, dans la région de Donetsk, dans ce que de nombreux analystes considèrent comme une offensive ayant plus de valeur symbolique que d'importance opérationnelle pour la Russie. Dans un récent rapport de renseignement, le ministère britannique de la défense a déclaré que la Russie tenterait d'encercler la ville

