284 nouveaux logements à Droixhe : enquête publique jusque mi-septembre

Reconstruire à Droixhe. Cette fois, c’est le privé qui va s’en charger. L’enquête publique vient de s’ouvrir. C’est un ensemble de 284 appartements qui sera bâti square Micha, à la place des immeubles que la maison liégeoise a fait démolir il y a une quinzaine d’années.

Douze immeubles de sept et six étages posés sur un socle, à la place des deux anciennes barres. Il y aura des surfaces commerciales et Horeca, un parking de 324 places pour les voitures, 416 pour les vélos et 284 logements. Était-ce bien la peine de démolir les immeubles à appartements qui se trouvaient là il y a quinze ans pour y reconstruire maintenant de l’habitat collectif ?

"Nous avons lancé deux appels à intérêt européens pour essayer de vendre les anciennes tours de Droixhe dans l’objectif d’une modernisation" rappelle l’échevine du logement et de la régie foncière Maggy Yerna. "Et on n’a pas trouvé. Le quartier à l’époque avait été précédé par cette fichue réputation. On avait donc décidé de tout démolir.

Est venu alors le chantier du tram et son parking, le déménagement sur cette rive de la foire internationale, la transformation de l’E25 en quelque chose de plus apaisé, et donc on s’est dit que c’était peut-être le moment de voir si enfin le privé qu’on a tant attendu n’allait pas s’intéresser à Droixhe. On s’est dit comment fait-on et on a décidé de le faire par une vente pure et dure des terrains".

C’est la Ville qui a choisi le promoteur en fonction de son projet. Ce promoteur est un privé. C’est lui qui va vendre ou louer les appartements, qui ne seront plus des logements sociaux comme par le passé.

Vous pouvez consulter le dossier au service de l’urbanisme de la Ville de Liège et donner votre avis jusqu’au 15 septembre à 11 heures.