28 nouveaux noms au Graspop

Après l’annonce de la venue de Guns N' Roses hier, les organisateurs du festival de metal viennent ajouter une nouvelle vague de noms à son affiche déjà bien riche.

Airbourne, Alter Bridge, Bad Wolves, Blackgold, Cancer Bats, Chelsea Grin, Code Orange, Coheed and Cambria, Elegant Weapons, Generation Sex (le nouveau projet de Billy Idol avec Tony James de Generation X ainsi que Steve Jones et Paul Cook des Sex Pistols), Haken, Heriot, Ice Nine Kills, Legion of Doom, Mammoth WVH, Mimi Barks, Municipal Waste, My Dying Bride, Noctem, Nothing More, Palaye Royale, Planet of Zeus, Saltatio Mortis, Skid Row, Symphony X, The Distillers, Vended et VV, tous seront présents sur la plaine de Dessel du 15 au 18 juin 2023.

Russkaja, Seether et Vicious Rumours ont malheureusement été contraints d’annuler leur concert.

