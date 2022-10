28,6% des enfants belges issus de ménages monoparentaux souffrent de privation matérielle

La situation est la plus précaire chez les enfants qui vivent dans un ménage locataire (33,6%). Pour les enfants dont les parents ont un niveau d’instruction faible (36,4%) et ceux dont au moins un parent n’est pas né dans l’UE (32,9%), le risque de connaître la privation matérielle est également plus grand.

Partir une semaine en vacances n’est ainsi pas faisable financièrement pour 17,5% des enfants, acheter de nouveaux vêtements impossible pour 8,9% et participer régulièrement à des activités de loisirs irréalisable pour 5,6% d’entre eux.