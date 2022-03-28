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Ukraine - Україна

28 березня новини цього дня в Бельгії

28 березня новини цього дня в Бельгії
il y a 2 heures1 min
Par Charlotte Legrand

Більше 27 500 осіб відвідали сайт Heysel, щоб зареєструватися та отримати тимчасовий захист.

Більшість із вас живе з друзями чи родиною. Кожен п’ятий українець потребує допомоги від бельгійської влади, щоб знайти житло.
Ще одна цікава цифра: 90% українців, які вимушено покинули країну, – жінки та діти. Цієї неділі в Бельгії постало питання про дітей-сиріт, які залишилися в Україні.

За словами держсекретаря з питань притулку, їх необхідно вивезти з країни. Фландрія готова прийняти 60 сиріт війни.

Солідарність з українцями може мати різні форми.

Цієї неділі в Намюрі, місті у Валлонії, 200 співаків виконали гімн України у супроводі музикантів.

Вони репетирували кожен самостійно і зустрілися на хвилину підтримки переселенців з України.
Сім’ї, які нещодавно прибули до Бельгії, також відвідали цей момент, сповнені емоцій.

 

Belga

Бензин і дизельне паливо зараз дуже дорогі. Іноді більше 2 євро за літр! І це має наслідки для звичок усіх тих, хто циркулює в Бельгії. У наші дні дуже популярне сполучення автомобілів. Платформи Carpool і Blablacar, які керують пропозиціями щодо спільного використання автомобілів, спостерігають різке зростання пропозицій і запитів.

Місто Брюссель заборонить жебрацтво неповнолітнім віком до 16 років.
У столиці зростає жебрацтво. Все більше батьків, які жебракують з дітьми на тротуарах. За словами влади, деякі з них є жертвами мереж. Сім’ї наймаються жебрацтвом, в обмін на житло. Перша мета, кажуть влада, — підвищити обізнаність сімей і нагадати їм, що в Бельгії школа є обов’язковою до 16 років. Влада також хоче боротися з мережами, які користуються цими родинами.

А потім трохи про Францію, де готуються до президентських виборів. Голосування відбуватиметься у два тури. Перший відбудеться вже цієї неділі. У Бельгії буде встановлено 84 виборчі дільниці. Половина офісів буде в Heysel. Дозволити французам, які живуть у Бельгії, голосувати за свого наступного президента.

Cet article est destiné en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début de la guerre. Nous leur donnons dans cet article quelques repères sur ce qui fait l'actualité, en Belgique.

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