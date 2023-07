La 40e édition du Cactus Festival a attiré quelque 28.000 spectateurs à Bruges, indique dimanche son organisateur, Patrick Keersebilck.

Le festival avait débuté vendredi et s’est poursuivi sans problème durant tout le week-end sous des températures tropicales. Il a notamment vu se produire des artistes tels que Merol, Portland, The vaccines et The Libertines. La prochaine édition du Cactus Festival aura lieu les 12, 13 et 14 juillet 2024.