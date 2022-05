27ème édition des Olympiades au stade de Jambes

Pour les organisateurs, c’est un soulagement d’avoir pu mettre en place l’évènement cette année. "En 2018 et en 2019, le stade était en travaux. Nous avions donc fait les Olympiades en intérieur. En 2020 et 2021, malheureusement, la pandémie nous a obligés à annuler", explique Nicole Prunier organisatrice et directrice des écoles communales de Namur 1.

Bien que les enfants s’affrontent dans différentes épreuves, le but est d’abord de promouvoir les valeurs d’entraide et de dépassement de soi. "L’objectif est de faire des activités où on essaye de bien travailler par rapport à soi-même. Le but n’est pas de gagner. Chacun essaye de bien faire et de battre ses propres records. Nous ne voulons pas mettre un premier ou un dernier. Tout le monde va recevoir une médaille de participation", précise-t-elle.