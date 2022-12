27% des Belges ont du mal à se procurer du cash: une situation qui a empiré en quelques années, la plus mauvaise de la zone Euro

La Belgique est le pays d'Europe où le paiement par carte est le plus fréquent... mais aussi celui où il est le plus difficile de se procurer de l'argent liquide. C'est ce qui ressort d'une étude de la Banque Centrale européenne qui a passé au crible les habitudes des habitants de la zone Euro et les a comparées aux résultats obtenus en 2019.

Plus d'un répondant sur quatre en Belgique (27%) épingle la difficulté de se procurer des billets dans notre pays, alors qu'ils ne sont en moyenne que 9% à se plaindre de cette situation dans le reste de la zone euro. Le nombre de plaintes à ce sujet a d'ailleurs explosé en Belgique par rapport à la précédente enquête remontant à 2019 (+12%).