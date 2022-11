27 ballons perdus par De Bruyne, seulement 10 ballons touchés dans le rectangle, le Maroc roi des phases arrêtées : les stats inquiétantes de Belgique – Maroc

La Belgique est complètement passée à côté de sa rencontre et s’est inclinée face au Maroc ce dimanche. S’ils ont eu la maîtrise du ballon en première période, les Diables ont été dépassés en deuxième période par des Marocains très impliqués. Trop mous, trop lents, les Belges n’ont jamais réussi à mettre les Lions de l’Atlas en difficulté. Un match compliqué qui transparaît d’ailleurs dans les statistiques fournies par Opta.

Kevin De Bruyne n’a pas montré son meilleur visage et a perdu 27 ballons. Le deuxième moins bon total pour un joueur belge en Coupe du monde au 21e siècle. Il est également le détenteur de ce triste record puisqu’il avait perdu 28 ballons face à la France en 2018.

Souvent bien bloqués par le Maroc, les Diables sont difficilement entrés dans le rectangle marocain. Avec seulement 10 ballons touchés dans la surface adverse, la Belgique réalise son plus mauvais total depuis une rencontre face aux Pays-Bas en 1998 où elle n’avait touché que 4 ballons dans le rectangle oranje.

Surpris sur phase arrêtée, les Diables n’ont visiblement pas bien analysé leur adversaire du jour. Sur leurs 7 derniers buts inscrits dans un tournoi majeur (CAN et Coupe du monde), 6 l'ont été sur phase arrêtée, 2 sur penalty, 2 sur coup franc direct, 1 sur corner et donc 1 sur coup franc indirect avec celui de Saïss pour l'ouverture du score ce dimanche.

Cette rencontre face au Maroc était la 50e en Coupe du monde de la Belgique et avec cette défaite face au Maroc, les Diables Rouges sont la deuxième équipe à avoir connu le plus souvent la défaite lors de ses 50 premiers matchs. Les Belges l’ont emporté 21 fois pour 9 partages et 20 défaites. Seul le Mexique a fait pire avec 24 défaites.

C’est cependant la première fois depuis 2002 et le 0-2 face au Brésil que les Diables perdent par au moins 2 buts d’écart dans un match de Coupe du monde.