27 avril 1942 : quand la Résistance prend d’assaut le Bois du Cazier

Qui étaient ces hommes prêts à donner leur vie dans la lutte contre le fascisme ? Comment ont-ils organisé cette opération courageuse et risquée dans le plus grand secret ? Comment ont-ils fait pour sortir une telle quantité d’explosif en pleine nuit ? C’est ce que Laurent Dehossey va tenter de comprendre en recevant Jean-Louis Delaet, historien et directeur du Musée du Bois du Cazier.