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Адміністрації, банки та школи закриті 27 вересня | Administrations, banques et écoles fermées le 27 septembre

il y a 15 minutesTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Дата свята Валлонсько-Брюссельської федерації (раніше відомої як Французьке співтовариство Бельгії) - 27 вересня. Ця дата відповідає дню, коли в 1830 році голландці були вигнані з парку Брюсселя і дозволили перемогу жителям Брюсселя та валлонам. Тому ця дата сприймається як символ союзу між жителями Брюсселя та валлонами. Після цієї події 4 жовтня Бельгія проголосила свою незалежність.

Сьогодні це свято є вихідним днем ​​для шкіл і адміністрацій Федерації Валлонія-Брюссель, але не є державним вихідним для працівників приватного сектора.

Але будьте обережні, якщо ви живете у Валлонії, банки будуть закриті!! З іншого боку, банки в Брюсселі та Фландрії залишаються відкритими.

Не переживайте, завтра, 27 вересня, магазини працюватимуть.

 

Administrations, banques et écoles fermées le 27 septembre

La date du jour de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (anciennement appelée Communauté française de Belgique) est le 27 septembre. Cette date correspond au jour où, en 1830, les Hollandais ont été chassés du parc de Bruxelles et permis une victoire des Bruxellois et des Wallons. Donc la date est prise comme symbole d'une union entre les Bruxellois et les Wallons. À la suite de cet événement, la Belgique a déclaré son indépendance le 4 octobre.

Aujourd’hui, cette fête donne lieu à un jour de congé pour les écoles et les administrations de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais ne constitue pas un jour férié pour les salariés du secteur privé.

Mais attention si vous habitez en Wallonie, les banques seront fermées !! Les banques restent par contre ouvertes à Bruxelles et en Flandre.

Rassurez-vous, les commerces seront bien ouverts demain 27 septembre.

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