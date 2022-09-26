Адміністрації, банки та школи закриті 27 вересня | Administrations, banques et écoles fermées le 27 septembre

Дата свята Валлонсько-Брюссельської федерації (раніше відомої як Французьке співтовариство Бельгії) - 27 вересня. Ця дата відповідає дню, коли в 1830 році голландці були вигнані з парку Брюсселя і дозволили перемогу жителям Брюсселя та валлонам. Тому ця дата сприймається як символ союзу між жителями Брюсселя та валлонами. Після цієї події 4 жовтня Бельгія проголосила свою незалежність.

Сьогодні це свято є вихідним днем ​​для шкіл і адміністрацій Федерації Валлонія-Брюссель, але не є державним вихідним для працівників приватного сектора.

Але будьте обережні, якщо ви живете у Валлонії, банки будуть закриті!! З іншого боку, банки в Брюсселі та Фландрії залишаються відкритими.

Не переживайте, завтра, 27 вересня, магазини працюватимуть.