Адміністрації, банки та школи закриті 27 вересня | Administrations, banques et écoles fermées le 27 septembre

La date du jour de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (anciennement appelée Communauté française de Belgique) est le 27 septembre. Cette date correspond au jour où, en 1830, les Hollandais ont été chassés du parc de Bruxelles et permis une victoire des Bruxellois et des Wallons. Donc la date est prise comme symbole d'une union entre les Bruxellois et les Wallons. À la suite de cet événement, la Belgique a déclaré son indépendance le 4 octobre.

Aujourd’hui, cette fête donne lieu à un jour de congé pour les écoles et les administrations de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais ne constitue pas un jour férié pour les salariés du secteur privé.

Mais attention si vous habitez en Wallonie, les banques seront fermées !! Les banques restent par contre ouvertes à Bruxelles et en Flandre.

Rassurez-vous, les commerces seront bien ouverts demain 27 septembre.