27, 28, 29 mai à Bruxelles, la fête aux jazz et à Toots

Les 27, 28 et 29 mai 2022, le plus grand festival de jazz d'Europe réinvestira à nouveau Bruxelles. Lors de la sixième édition du Brussels Jazz Weekend, Toots Thielemans sera sous les feux de la rampe : le ket bruxellois dont on célèbre le centenaire de sa naissance cette année.

Le Brussels Jazz Weekend est à la fois une aventure bruxelloise et une vraie exploration musicale. La facilité d'accès (organisation et gratuité) de ce festival urbain s'inscrit parfaitement dans l'héritage musical de Toots : il grandit rue Haute dans le quartier des Marolles, acheta son premier disque rue Ribaucourt, et passa des cafés bruxellois à Carnegie Hall avec un naturel admirable. Tout au long du Brussels Jazz Weekend, la programmation du podium de la Grand-Place sera entièrement consacrée à son oeuvre.