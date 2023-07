26 secondes, 9 passes parfaites, feinte de corps, un petit pont : il ne manque que le but pour avoir l'action de l'année

Lors du match amical entre Queens Parks Rangers (QPR FC) (deuxième division anglaise) et Wimbledon (quatrième division anglaise), l’équipe du belgo-marocain Ilias Chair a failli marquer un but collectif splendide. 26 secondes, 9 passes (presque toutes à une touche de balle), feinte de corps et un petit pont… autant de maîtrise et de gestes techniques qui auraient mérité un but pour les joueurs en rouge et noir mais la défense de Wimbledon finit par dégager le ballon en catastrophe .