26 Diables rouges pour la Coupe du monde 2022, la sélection décryptée en chiffres

Si on rationalise la liste des 26, on obtient un Diable moyen de 27 ans qui totalise 51 sélections. Mais ces chiffres bruts masquent de grandes disparités que ce soit au niveau de l’âge ou de l’expérience. On peut même parler de grand écart entre Jan Vertonghen, à la fois le joueur le plus âgé (35 ans) et celui compte le plus de sélections (141), et d’un côté le "jeunot" Zeno Debast (19 ans) et de l’autre le quasi-débutant Wout Faes (1 sélection et 5 petites minutes en équipe nationale). Sept joueurs du noyau au moins de 25 ans.