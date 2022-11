26 Diables Rouges à l'entrainement, Kevin De Bruyne et Eden Hazard à l'écart du groupe

Après les discussions et les rumeurs, place ce mardi après-midi au terrain pour les Diables Rouges. Le football, le vrai.

En effet, ils se sont entrainés dans leur prestigieux complexe du Salwa Beach Resort à partir de 16H30 (14H30 heure belge). Les quinze premières minutes étaient ouvertes à la presse. Le temps de comptabiliser les joueurs belges : 1... 2... 3... 26 ! Le noyau au complet donc. La séance a été lancée avec un jeu avec ballons pour 24 éléments. Kevin De Bruyne et Eden Hazard se sont entrainés à quelques mètres de là. Au programme, stretching, étirements et petits exercices avec ballon sous le regard attentif du kiné Lieven Maesschalck. L'histoire ne raconte pas si Kevin et Eden se sont joints au reste du groupe ensuite. On aurait tendance à dire non.

Jeudi, la formation entrainée par Roberto Martinez disputera sa troisième rencontre dans le groupe F de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La Croatie, vice-championne du monde, se dresse sur la route de l'équipe belge.