26% d’augmentation en 5 ans, le footballeur belge s’exporte bien

Les footballeurs belges se retrouvent dans 42 pays différents. L’axe Belgique-Pays-Bas tourne à plein régime. Près d’un tiers (29,6% exactement) des Belges qui quittent le pays mettent le cap chez nos voisins du Nord. "Parmi les vingt principales origines des expatriés, la plus forte concentration de joueurs au sein de la première destination a été enregistrée pour les Belges (29,6% aux Pays-Bas)", détaille le CIES.



Dans le sens des arrivées, c’est la France qui est le plus gros fournisseur des ligues professionnelles noir-jaune-rouge (avec 96 joueurs). Il s’agite du 7e axe migratoire, le plus emprunté au monde. Dans l’absolu, les routes les flux les plus importants emmènent les joueurs du Brésil au Portugal (231), d’Angleterre en Écosse (146), d’Argentine au Chili (127) ou de France au… Luxembourg (123). A part les liaisons entre le Brésil et le Portugal et l’Allemagne et la Turquie (qui s’explique par la migration de retour de nombreux joueurs aux origines turques ayant grandi en Allemagne), on constate que "même dans un marché aussi globalisé que celui du football professionnel, la plupart des migrations ont toujours cours entre pays géographiquement proches".



Cette logique de proximité est "particulièrement visible pour la France". "Un peu plus de la moitié des footballeurs français expatriés évoluent dans un pays proche : 13% au Luxembourg, 10% en Belgique, 9% en Angleterre, 8% en Italie, 6% en Espagne et 5% en Suisse". La situation des Brésiliens est différente, ils sont assez peu à jouer dans un championnat limitrophe.