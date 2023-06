La batellerie d’hier et d’aujourd’hui

Situé dans la Vallée de la Sambre, Thuin était au début du siècle dernier le deuxième port fluvial de Belgique après Anvers. La ville a même pu compter Jusqu'à 5 chantiers navals. Cette balade guidée vous propose d’en apprendre un peu plus sur ce qui lie la ville à la batellerie. Elle débutera d’ailleurs par le Thudo, l’écomusée de la batellerie situé sur… Une péniche ! Au fur et à mesure de la promenade, vous parcourrez le quartier du rivage (quartier historique des bateliers) et partirez à la rencontre de deux bateliers thudiniens qui vous offriront des échanges sur la batellerie d’hier et d’aujourd’hui.

Date supplémentaire le 20 août 2023.