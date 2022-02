26 arbres seront abattus le long de la chaussée de Huy entre Wavre et Chaumont-Gistoux

Des travaux de terrassements vont être réalisés pour pouvoir élargir la piste cyclable. Ces travaux vont fortement abîmer les racines des arbres compromettant leur survie. La direction des Routes a donc demandé un permis pour abattre 26 arbres.

L’axe est dangereux, entre 2016 et 2020, plus de 40 accidents avec blessés ont eu lieu le long de cette chaussée. Des accidents qui impliquent notamment des cyclistes. Le but des travaux est donc de sécuriser cette route pour tous les usagers notamment en réhabilitant et en élargissant la piste cyclable.

Une compensation est prévue par la Région Wallonne : 45 arbres hautes tiges et 3 massifs de plants forestiers seront replantés.