2500 étudiants en alternance récupèrent leur droit aux allocations familiales

Le gouvernement wallon a adopté mardi une modification décrétale permettant aux étudiants qui suivent une formation en alternance dans un établissement du supérieur de conserver leurs droits aux allocations familiales même si ceux-ci dépassent le plafond de revenus autorisés.

Plus de 2500 étudiants nés avant 2001, et dont les revenus indexés s'élevaient à plus de 784 euros bruts mensuels, se voyaient retirés le droit aux allocations familiales. L'avant-projet de décret adopté ce mardi en 2e lecture leur restitue ce droit.

Il est nécessaire de lever tous les freins à l'apprentissage au contact direct des entreprises

"A l'heure où l'alternance constitue une des priorités émises dans le Plan de relance de la Wallonie, il est nécessaire de lever tous les freins à l'apprentissage au contact direct des entreprises", a souligné la ministre en charge des Allocations familiales, Valérie De Bue.

Pour la ministre MR, il faut aussi tout mettre en œuvre pour augmenter le taux d'emploi et répondre aux besoins des entreprises confrontées à de nombreux métiers en pénurie.