250 Belges sans électricité à Tenerife : victimes d'escroquerie ?

Ten Bel possède les infrastructures ainsi qu'une série d'appartements. Ce gestionnaire prend également à sa charge l'entretien et le paiement des services publics pour l'ensemble du complexe. Depuis septembre 2021, les lieux communs se vident et se dégradent. Peu de personnel et peu de touristes y sont encore présents. Des blocs de béton et des plafonds menacent de s'effondrer. Les portes coup de feu et plusieurs lances d'incendie ne sont plus aux normes. De nombreux travaux restent inachevés. Un décor que certains surnomment le "Chernobyl de Tenerife", témoigne Fleur Robbrecht.

Pour s'en sortir, les propriétaires aimeraient reprendre les contrats d'électricité à leurs noms. Mais pour ce faire, il faudrait qu'il y ait plusieurs transformateurs et plusieurs compteurs électriques. Hors, ce n'est pas le cas pour l'instant. Une demande auprès d'Endesa a également été introduite. Elle est pour l'heure restée sans suite.