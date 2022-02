250 arbres au sol : la forêt de Soignes n’a pas trop souffert du passage des tempêtes

48 heures après le passage des tempêtes, les gardes forestiers constatent les dégâts dans la forêt de Soignes. C’est le cas de Matthieu Pierret, de la deuxième brigade que nous avons pu accompagner.

L’impact est relativement limité. Environ 250 arbres se sont brisés ou ont été déracinés sur les quelque 300.000 que compte le poumon vert de Bruxelles. On est loin des milliers d’arbres tombés lors de la tempête de 1990.

Les équipes de Bruxelles Environnement dégagent et sécurisent les drèves et les chemins. Pour permettre aux promeneurs de se déplacer en toute sécurité, mais aussi pour que les ambulances puissent accéder au cœur de la forêt si nécessaire.

Tous les arbres tombés sont par ailleurs répertoriés et géolocalisés. Les plus beaux spécimens seront exploités dans la filière bois. Les autres, la grande majorité, vont pourrir lentement à l’endroit de leur chute et contribuer à améliorer la qualité biologique du sol forestier.